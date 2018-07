Un uomo è deceduto nella mattinata di oggi in seguito ad incidente avvenuto lo scorso 25 luglio. L’uomo era a bordo della sua bici quando, per cause in via di accertamento, lo specchietto di un furgone toccò la spalla del ciclista.

Le sue condizioni apparsero subito gravi e l’uomo fu trasportato all’ospedale Casa Divina Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

L’incidente avvenne a Manfredonia sulla Statale 89 verso il Gargano.