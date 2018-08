Seduta dal parrucchiere choc, dopo i trattamenti rimane paralizzata, non è il primo caso si tratta de  “ictus da salone di bellezza”

Una storia assurda ma, purtroppo, non così rara.

Una donna si è recata dal parrucchiere per i soliti trattamenti estetici ma ne è uscita paralizzata.

La donna, una scozzese di 47 anni di Glasgow, Adele Burnes, è rimasta vittima di quello che viene definito “ictus da salone di bellezza”.

La donna ha raccontata di aver pagato 200 sterline per il trattamento che è consistito in più lavaggi di capelli.

Ogni volta che le lavavano i capelli appoggiava il collo sul lavabo senza alcuna protezione.

Uscita dal parrucchiere ha avvertito un fortissimo mal di testa ma è stato dal giorno dopo che la situazione è precipitata fino a causare alla donna la perdita di coscienza.

L’avvocato della donna ha così spiegato: “La vita della mia cliente è stata innegabilmente alterata dopo essere andata in quel salone … Gli ictus causati dal lavaggio di capelli non sono rari visto che ci sono una manciata di casi simili in tutto il mondo, ma non sono a conoscenza di qualcosa di simile che sia arrivato in un tribunale scozzese”.