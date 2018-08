Panico a Castel del Monte, aereo precipita per un’avaria

Un aereo superleggero privato, in seguito ad un’avaria per cause in corso di accertamento, nella giornata di ieri è precipitato nei pressi di Castel del Monte, territorio di Andria.

Il pilota è riuscito, subito dopo l’avaria, a riprendere il controllo dell’aereo e compiere un atterraggio di emergenza.

L’atterraggio improvviso è avvenuto nel territorio di Minervino Murge, in un’area priva di abitazioni e alberi.

Il pilota ha riportato alcune ferite, la moglie, miracolosamente, è rimasta illesa. Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri di Trani.