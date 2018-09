Una storia bellissima quella di un uomo che ha avuto in regalo un paio di scarpe usate.

Ahmad, un 32enne pachistano che vive a Milano ha avuto in regalo da un signore milanese un paio di scarpe usate.

Dentro ha trovato 4.700,00 euro e ha così dichiarato: “Non ho mai pensato nemmeno un momento di tenermeli, non mi sarei potuto sentito in pace con me stesso: non sono soldi miei e quindi non avrei mai potuto far finta di nulla”.