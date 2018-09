Durante la notte appena trascorsa si è verificato un terribile incidente a Gallipoli, e, precisamente sulla ss 274 in localita’ Li Sauli.

Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate violentemente. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere 3 dei 9 feriti, tra i quali c’era un bambino.

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti.