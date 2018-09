Brenda compie 105 anni e svela il segreto della sua longevità: “Stare alla larga dagli uomini”

Ha vissuto durante le due guerre mondiali, ha lavorato per lunghi 33 anni e non ha mai fatto un giorno di malattia.

Brenda Osborne ha 105 anni compiuti da pochissimi giorni, vive in una casa di campagna a Mansfield in Gran Bretagna in compagnia di due sue sorelle.

La 105enne per anni è stata un’infermiera al Victoria Hospital.

A 105 anni ha voluto svelare il segreto della sua longevità, stare alla larga dagli uomini.

In tutta la sua vita Brienda non ha mai avuto l’esigenza di stare accanto ad un uomo e solo un anno è stata trasferita in una casa di cura.

Brienda però è molto delusa: «Amo festeggiare il mio compleanno, ma sono dispiaciuta del fatto che la Regina non sia venuta. Mi ha mandato una lettera di auguri, ma mi sarei aspettata un saluto di persona».