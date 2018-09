Un uomo ha lasciato il su Suv in un tratto in discesa per chiedere informazioni su una casa in vendita. Scendendo dal mezzo però si è dimenticato di inserire il freno a mano.

L’auto, una Land Rover Discovery, ha preso velocità schiantandosi contro un muro.

A bordo dell’auto c’era una donna di 72 anni, moglie del conducente che subito dopo lo schianto è deceduta.

L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 152 a Farra di Soligno provincia di Treviso.