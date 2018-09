Bari, scontro all’alba tra moto e bici, morto ciclista di soli 31 anni, si chiamava Giuseppe Partipilo

Un giovane di 31 anni è morto stamattina all’alba a Bari in seguito ad un incidente stradale. Il 31enne era in sella alla sua bici, per motivi in via di accertamento, si è scontrato contro una moto.

Il terribile schianto è avvenuto intorno alle ore 6 di stamattina in viale Trisorio Liuzzi nei pressi di Loseto.

Il 31enne si chiamava Giuseppe Partipilo e si stava recando al lavoro.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte di Giuseppe Partipilo.