Immane tragedia a Viarigi un piccolo paesino in provincia di Aste. Un uomo di 40 anni non si è accorto della presenza del figlio di soli tre anni e lo ha investito e ucciso con il suo pick up.

L’uomo stava per recarsi a lavoro e facendo manovra con il pick up non si è accorto della presenza del piccolo.

Sul posto si sono recati subito i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.