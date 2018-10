Puglia, violentissimo incidente, scontro tra Suv e camion, tre i feriti

Tremendo scontro nella prima mattinata in Puglia. Un suv e un camion, per cause in via di accertamento, si sono scontrati.

L’impatto è stato così violento che ha provocato il ferimento di tre persone. L’incidente è avvenuto nella periferia di Ostuni sulla strada provinciale che congiunge la città bianca a Carovigno in provincia di Brindisi.

Una delle persone ferite è stata prima soccorsa, poi trasferita all’ospedale Perrino di Brindisi. Gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedali più vicini.