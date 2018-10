Tempo pazzo in Puglia, forte grandinata che interrompe la circolazione stradale, intervenuti gli spazzaneve a pochi chilometri splendeva il sole

In quasi tutta la Puglia, tranne sporadiche piogge, è stata una domenica di tempo soleggiato. Nel medio – basso Salento, però, in pochissimi minuti si è riversato un violento acquazzone accompagnato da una fortissima grandinata.

La grandine, scesa in quantità abbondanti, in pochissimi minuti ha ricoperto il manto stradale della Lecce-Maglie. Per cercare di ripulire la strada in brevissimo tempo sono intervenuti gli spazzaneve.

Oltre il tratto di superstrada Lecce-Maglie altri comuni sono stati colpiti dal maltempo. In particolare Grecia Salentina e Curci.

A pochi chilometri da dove si è abbattuta la fortissima grandinata splendeva il sole.