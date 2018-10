Mannoia durissimo attacco a Salvini: “E’ una vigliaccata, far passare la difesa di Cucchi come un attacco alle forze dell’ordine”

Nuovo attacco da parte della famosa cantante Fiorella Mannoia a Matteo Salvini, ministro degli Interni e vicepresidente del Consiglio.

La cantante ha voluto dire la sua sulla vicenda di Stefano Cucchi. Il ministro degli Interni ha recentemente invitato la famiglia di Cucchi al ministero.

Questo invito non è per nulla piaciuto alla famosa cantante che ha affermato che: “Questa è una vigliaccata, far passare la difesa di Cucchi come un attacco alle forze dell’ordine. Degna di lei”.

Il post della Mannoia sui social non è passato inosservato, accendendo nuove polemiche sul caso Cucchi.

Il ministro egli Interni Matteo Salvini, non ha al momento risposto all’ulteriore attacco della cantante. Sul caso Cucchi, Salvini ha nuovamente dichiarato che non farà mai mancare il suo sostegno alle donne e agli uomini che tutti i giorni svolgono il loro esemplare lavoro indossando la divisa.