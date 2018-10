Giovane calciatrice si candida nella Lega ma viene esclusa dalla squadra di calcio femminile, Salvini poi i razzisti siamo noi!

Si è candidata nelle liste del Movimento civico maranese, alleato con la Lega di Salvini, e ci sta rimettendo la carriera di capitano sui campi di calcio femminile.

Concetta “Titty” Astarita, leader dell’Afro United Napoli, in procinto di iscriversi al campionato regionale di calcio di categoria femminile, e’ suo malgrado protagonista di un caso che suscita polemiche. Si e’ candidata infatti in una lista a sostegno di una coalizione comprendente la Lega per il candidato sindaco Rosario Pezzella a Marano, grosso comune dell’hinterland napoletano da oltre 800 giorni senza un sindaco regolarmente eletto.

E l’Afro United Napoli ha annunciato sulla sua pagina Facebook di aver escluso la calciatrice-candidata: “Ci vediamo costretti a comunicare che, in seguito alla scelta della capitana della nostra squadra femminile, Titty Astarita, di candidarsi alle elezioni comunali di Marano con una lista civica alleata a Noi con Salvini, non formalizzeremo l’iscrizione al campionato C1 regionale campano di calcio a 11”. Gia’ ieri, quando hanno scoperto che Titty era ormai una ex campagna di squadra, le altre calciatrici per protesta si sono rifiutate di scendere in campo nella gara domenicale.

La squadra anti razzista di Napoli, nata nel 2009 in un bar della zona della stazione centrale dando spazio anche a calciatori migranti e diventata una favola del calcio campano anche per i successi ottenuti e’ al centro di una bufera politica per le sorti e le scelte del management della sezione femminile. Irritata dalla scelta della calciatrice di essere in qualche modo legata al partito di Matteo Salvini, la societa’ ha chiesto subito alla giocatrice di ritirare la propria candidatura, pena l’esclusione dalla squadra. E la squadra ha reagito rifiutandosi di giocare ieri in Coppa Campania con il Dream Team 2.0, ad Agnano.

In serata, intervenendo per telefono a Campania Sport su Canale 21, il dirigente Pietro Spaccaforno ha parlato “di manifesta incompatibilita’” con i valori dell’Afro-Napoli United, per motivare il provvedimento nei confronti di Astarita. Anche oggi, in una nota, le compagne di squadra di Titty ribadiscono che Afro United Napoli e’ “apartitico e apolitica” ed esprimono “solidarieta’” al loro capitano. Salvini: “Razzisti sono i buonisti di sinistra” “Gli unici razzisti sono i buonisti di sinistra. Tenete la politica fuori dallo sport!”. Cosi’ su Twitter il vicepremier Matteo Salvini commenta il caso: Il Presidente: “Si è esclusa da sola” Antonio Gargiulo, Presidente della societa’ calcistica dell’Afro-Napoli United, ha ritenuto opportuno metterla fuori rosa. Raggiunto da Un Giorno da Pecora Rai Radio1, Gargiulo ha spiegato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “Il nostro statuto spiega chiaramente che siamo contro il razzismo e le discriminazioni, e tutti gli atleti ne sono a conoscenza e approvano questi valori. Il nostro concetto di integrazione sportiva e’ molto importante”.

Titti Astarita si e’ candidata nel comune di Marano in coalizione con la lista ‘Noi con Salvini’. E lei, per questa motivazione, l’ha messa fuori rosa. “Quando una nostra tesserata si candida e assume una posizione diversa dal nostro statuto, si fa fuori da sola. Si candidata appoggiando una lista che ha valori totalmente opposti ai nostri, questo e’ davvero imbarazzante”. La sua posizione e’ chiara: cosa vorrebbe dire a Matteo Salvini: “lo invito a vedere una nostra partita – ha detto a Rai Radio1 – noi siamo un esempio di ottima integrazione, che per noi e’ fatta di gioie sportive ma anche di diritti e doveri”.