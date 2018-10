Mandi Mandi disperato a Domenica Live, “Ho tentato il suicidio, non ho casa e sono sommerso  dalle cartelle esattoriali”

Una confessione choc quella di Marco Milano noto a tutti con il nome di Mandi Mandi a Domenica Live da Barbara d’Urso.

Il famoso attore è precipitato nell’anonimato sommerso dai debiti. Ora ha 57 anni ed ha voluto raccontare i guai passati negli ultimi dieci anni causati dal fisco.

La sua odissea è iniziata nel 2008 quando l’Agenzia delle Entrate inizia a subissarlo di cartelle esattoriali per dichiarazioni dei redditi errate.

Marco Milano parla di un errore del suo commercialista: “Per quattro anni avevano sbagliato tutte le dichiarazioni , così mi sono trovato di fronte a debiti con lo Stato che non ero in grado di onorare. Mi hanno portato via la casa e tutto quello che avevo guadagnato negli anni. Mi hanno completamente distrutto”.

Dopo sei anni vissuti senza una lira nel 2014 il famoso attore racconta di essere stato lasciato dalla compagna e poi della morte del padre avvenuta qualche giorno dopo: «Sono precipitato in una depressione tremenda e mi sono lasciato andare. Mi sono chiuso nella mia casa in Toscana, in Maremma, per quindici giorni, senza mangiare e con il solo obiettivo di morire. Poi è arrivato un angelo custode che mi ha salvato».

L’uomo ha chiesto di tornare a lavorare anche perché la sua dignità artistica è stata sempre mantenuta. Inoltre non vuole vivere di beneficenza, alle spalle di altri.