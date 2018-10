Piacenza, nuova moda tra i giovani risse combinate sui social, l’organizzatore è un 15enne, il suo obbiettivo… diventare  popolare

A Piacenza solo nello scorso week end sono stati fermati 63 ragazzi che stavano per partecipare ad una rissa organizzata via social.

La nuova moda, che sta prendendo sempre più piede in Piacenza e in tutta l’Emilia, è quella di fissare un appuntamento, in un giorno e ad un ora precisa e poi darsele di santa ragione.

L’organizzatore delle maxi risse nella città emiliana è un 15enne che ha detto che il suo obbiettivo è diventare popolare sui social.

Il ragazzo ha affermato che in sole poche settimane ha su Instagram 400 follower in più. Invece alcuni ragazzi che hanno partecipato alle risse sono stati seguiti da quasi mille persone in più.

La questura di Piacenza ribadisce che per i partecipanti alle risse possono aprirsi le porte della galera.