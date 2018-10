Napoli, ristoratore vieta ingresso del suo locale a Matteo Salvini “E’ razzista”

Un cartello molto eloquente affisso all’ingresso del locale dal proprietario del ristorante Januarius. Il proprietario del locale ha affisso il cartello per vietare l’ingresso a Matteo Salvini, vice premier e Ministro degli Interni.

Il cartello ha la faccia del Ministro in primo piano sbarrata con la seguente dicitura “Io qui non posso entrare”.

Ancora sotto la foto c’è un’altra scritta “Locale napoletano. Vietato ai razzisti”.

Il proprietario del ristorante, Francesco Andoli ha commentato la sua decisione che provocherà sicuramente tantissime polemiche: “C’è ormai un clima di orrore, rigurgiti fascisti, xenofobi, razzisti Io non appartengo a quei napoletani che credono nella verginità politica di Salvini. Dopo che per anni ci ha insultato, dopo che su quegli insulti ha creato la sua carriera politica, ora ci vuol far credere di tenere alle sorti del Sud? Io non ci credo. Solo gli stolti, i fessi, o chi ha un tornaconto politico ci può credere”.