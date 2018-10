Il maltempo ha colpito anche i vip, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi  rimasti intrappolati in un castello

Una frana ha bloccato la bellissima cittadina di Portofino. Moltissime sono state le famiglie che sono rimaste intrappolate in casa.

Tra queste c’è anche la famiglia di Pier Silvio Berlusconi che con la sua compagna Silvia Toffanin e con i figli sono rimasti intrappolati nella bellissima dimora del castello Bonomi-Bolchini per due giorni.

Il castello è ubicato su una strada, una strada provinciale che collega Santa Margherita a Portofino, dove in seguito alla frana, il manto stradale ha ceduto.

Il castello è una dimora bellissima a picco sul mare. Il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, ha così commentato lo stato dei luoghi dopo la frana provocata dal maltempo che si è abbattuto su tutta la Liguria: “I danni più rilevanti sono il cedimento strutturale della strada verso Paraggi, dove è sparita la carreggiata in alcuni punti, e quello sul porto . Abbiamo lavorato molto per salvare alcune persone tra cui una caduta in mare, una che stava per cadere in una tombuinatura aperta e altre 5-6 persone su 2 pescherecci in difficoltà”.