Donna di 82 anni si fidanza con un uomo di 39 anni, lei racconta di averlo conquistato per  il suo fisico

Una coppia che in questi giorni è intervistata dal tutto il mondo è quella formata da una donna di nome Hattie di 82 anni e dal fidanzato John di “soli” 39 anni.

La donna ha confessato di avere ancora rapporti con il suo fidanzato e il segreto della sua rinnovata gioventù è la ginnastica.

Da quando aveva 35 anni si allena con una palla medica dal peso di 5 chili .

Lei ha anche raccontato che si sono conosciuti attraverso i social e di averlo conquistato per il suo fisico. All’inizio era un amore platonico. Lei vivere a New York, lui in Florida. Poi si sono incontrati e lui è rimasto affascinato daHattie per la sua bellezza.

John ripete spesso che Hattie è la donna più dolce e affascinante che abbia mai conosciuto, lei è innamorata persa.