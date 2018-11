Nel barese incidente mortale, auto contro muro a secco poi si ribalta, muore 30enne, il corpo estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Un uomo di 30 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale verificatosi all’alba. Il giovane si chiamava Pino L’Abate e era a bordo della sua auto, una Seat Ibiza, quando, per cause in via di accertamento, l’auto ha violentemente impattato un muro a secco poi si è ribaltata.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Ci sono volute due ore di duro lavoro, da parte dei vigili del fuoco, per estrarre il corpo del ragazzo.