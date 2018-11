The Fire Challenge la nuova terrificante moda tra i giovani, darsi fuoco in diretta per ricevere tantissimi like

Una nuova terribile moda si sta sempre più diffondendo tra i giovani è The Fire Challenge, darsi fuoco in diretta sui social per ricevere più like possibili.

L’unico scopo di questa nuova moda è quello di raggiungere il maggior numero di like possibili. I ragazzi sono disposti a mettere a repentaglio la propria vita pur di aver apprezzamenti.

Molti sono stati gli adolescenti che hanno dovuto subire interventi e essere ricoverati per parecchio tempo in ospedale.

La sfida è nata nel 2012 negli Stati Uniti d’America con un video pubblicato da un giovane di colore che ricevette oltre 100 mila visualizzazioni.

Molti di questi ragazzi per questo stupido gioco rimarranno sfregiati a vita, alcuni altri la vita l’hanno persa.