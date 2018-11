Un agguato di stampo mafioso quello avvenuto nella tarda serata di oggi al quartiere Japigia di Bari. Un uomo di 49 anni, Domenico Capriati, è morto dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di pistola al braccio e alla testa.

L’uomo era nel cortile di casa in via Archimede quando il commando armato ha agito.

Per Domenico Capriati non c’è stato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.