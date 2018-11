Errore fatale, giovane mamma lascia in auto per tre minuti la sua piccola, la macchina scivola nel fiume e la bimba muore annegata

Una bimba di soli tre anni è morta affogata. La piccola è stata lasciata sola in macchina dalla madre per soli tre minuti. La giovane madre era andata ad un bancomat per ritirare i soldi ma si era dimenticata il freno a mano all’auto.

L’auto è scivolata nel fiume gelido e per la bimba di soli tre anni non c’è stato scampo. L’errore commesso perseguiterà per tutta la vita la giovane madre.

La donna non avrebbe mai dovuto lasciare da sola la sua piccola e inoltre non avrebbe dovuto parcheggiare l’auto in un luogo con una forte pendenza.

La 29 enne Kim Rowlands era uscita come ogni giorno per andare a lavoro e doveva accompagnare la sua piccola all’asilo.

La piccola a pochi giorni dalla sua morte dove compiere tre anni.