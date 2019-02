35enne finge di essere una pediatra e rapisce un neonato dal reparto maternità di un ospedale

Una donna di 35 anni ha finto di essere una pediatra per introdursi in un ospedale e rapire un bebè. L’atroce rapimento è avvenuto in un ospedale di Guadalajara in Spagna.

La donna è stata fermata all’uscita dell’ospedale. La 35 enne ha finto di essere una pediatra, si è introdotta nella stanza dove c’era il bebè con il neo-genitori e ha portato via il neonato.

Per fortuna è stata subito fermata dalle forze dell’ordine. A dare l’allarme della scomparsa del piccolo sono stati gli stessi genitori che si sono insospettiti per l’attesa del ritorno del piccolo piuttosto lunga.

Il papà del piccolo ha chiesto spiegazioni ai medici che hanno dato subito l’allarme. La donna, subito dopo il fermo della polizia, è esplosa in un pianto a dirotto.

La donna era caduta in depressione dopo la perdita di un bambino.