Acquista un mobile antico su eBay e trova in un sottofondo un tesoro di 15 milioni

Acquista un mobile usato su eBay e dentro ci trova nascosto un piccolo tesoro. Un tesoro che fino a poche settimane fa, però, era inutilizzabile. Per Viola Colombo, 50enne originaria di Vercelli ma residente a Venezia, le buone notizie sono arrivate a inizio gennaio, quando la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di cambio delle lire in euro.

Ora potrà finalmente intascare quei 15 milioni di lire rinvenuti per caso all’interno del mobiletto comprato circa un anno fa. La vicenda è riportata dall’associazione romana Agitalia, cui fin dall’inizio la signora Colombo si era rivolta.

“I soldi si trovavano in doppiofondo di un cassetto – si precisa in una nota – per l’esattezza erano 14.600.000 lire in banconote da 100mila lire”. Lo stupore in origine aveva dovuto lasciare spazio alla delusione: fino al 4 gennaio scorso, infatti, il cambio lire/euro era impossibile per una norma decisa dal governo Monti con decreto: dal 2012 niente cambio tra lire e euro. Stop. Una misura però dichiarata illegittima dai giudici della Corte Costituzionale, che di recente hanno ribaltato tutto .