Sposa lancia il suo bouquet e tra invitate scoppia una rissa

Un matrimonio ad altissima tensione.

Al momento del tradizionale lancio del bouquet da parte della sposa, infatti, due invitate in particolare hanno dimostrato di tenere davvero tanto ad accaparrarsi il mazzo di fiori, che un po’ in tutto il mondo simboleggia future nozze in vista.

Non è la prima volta che una cosa del genere accade, ma questo video, realizzato durante i festeggiamenti per un matrimonio in Russia, è diventato virale un po’ in tutto il mondo. La sposa, dopo un breve conto alla rovescia, lancia alle sue spalle il bouquet ma non può certo immaginare cosa accade immediatamente dopo.

Due invitate, infatti, si lanciano verso il bouquet per afferrarlo, ma arrivano contemporaneamente. Nessuna delle due ha intenzione di fare un passo indietro e, dopo un breve tira e molla, iniziano a darsele di santa ragione, con gli altri invitati che si vedono costretti a dividerle. Nonostante la colluttazione, la sposa sembra piuttosto divertita dall’imbarazzante scena e ride di gusto anche al momento di tornare a sedere al proprio tavolo.