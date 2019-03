Uomo facoltoso cerca una donna che vuole essere sua madre, offre 140 mila euro all’anno

Offre 140mila euro a chi vuole essere sua madre La strana storia di Kuan-Yin Tsui, un cinese della provincia del Sichuan che ha offerto 140.000 € (un milione di yuan) a qualsiasi donna disposta a diventare sua madre.

Appostatosi nel parco di Fanghu con una grossa lanterna con sopra riportato il suo numero di telefono ed una bacinella piena di banconote, ha iniziato la sua folle ricerca.

La richiesta di Tsui alle donne era che avessero almeno 57 anni, fossero ben educate e non avessero mai usato in passato sostanze proibite come droghe. Ma il fattore più importante per la scelta era che scattasse una scintilla, una spontanea connessione tra l’uomo e la sua candidata madre.

Ben presto il suo curioso caso è diventato famoso in tutta la Cina. Intervistato dai giornalisti ha raccontato di essere cresciuto in orfanotrofio e, dopo aver avuto successo nella vita, sentiva la mancanza di una madre che fosse fiera di lui.