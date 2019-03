Divorzia dalla moglie dopo averla vista per la prima volta senza trucco

Questa incredibile storia sembra uscita direttamente da un sito di satira, in realtà è assolutamente reale ed è avvenuta negli Emirati Arabi Uniti.



Qui un uomo ha deciso di divorziare dalla moglie pochi giorni dopo il matrimonio, dopo averla vista per la prima volta senza trucco. La notizia è diventata pubblica grazie al dottor Abdul Aziz Asaf, lo psicologo a cui la ventottenne lasciata si è rivolta per superare il trauma.

Lo psicologo ha raccontato che la sua paziente era stata fidanzata per sei mesi con l’uomo, che in tutto quel periodo di tempo non l’aveva mai vista senza trucco. Non appena l’ha notata al naturale, l’uomo è andato su tutte le furie, sostenendo di essere stato ingannato da un trucco pesante e ciglia finte.



L’incidente pare sia avvenuto durante una gita in spiaggia, dopo una nuotata, con l’acqua del mare che aveva lavato via il trucco della donna. Inutili i tentativi di riconciliazione: l’uomo ha chiesto il divorzio.