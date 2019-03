Benzina gratis alle donne che si presentano a una stazione di servizio in bikini e tacchi a spillo

Stanchi delle solite raccolte a punti delle stazioni di servizio che, il più delle volte, regalano premi banali? Una stazione di servizio russa ha deciso di creare una promozionedecisamente insolita ma che ha riscosso un notevole successo.



Veniva infatti regalato un pieno a chiunque si presentasse in costume da bagno e tacchi a spillo. Purtroppo, però, la promozione è durata solo tre ore.

Non sono mancate le solite polemiche da parte di chi considerava la promozione offensiva nei confronti delle donne. A giudicare dalla coda, però, le ragazze della zona non la pensavano allo stesso modo. Non sono neppure mancati gli uomini che, numerosi, non hanno esitato ad indossare un bikini da donna pur di avere un pieno gratis.



Uno di loro ha dichiarato ai giornalisti: “Quest’anno è stato davvero difficile economicamente e posso benissimo sopportare qualche minuto di imbarazzo per avere un pieno gratis nella mia auto“.