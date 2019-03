Il medico più sexy al mondo, è un veterinario californiano, le sue foto hanno avuto tantissimi like

E’ il medico più sexy del mondo e fa il veterinario, le sue foto sono diventate virali Vi basterà andare a spiare su Facebook e Instagram le foto postate dal veterinario californiano, dottor Evan Antin, per accorgervi della sua indiscutibile avvenenza grazie alla quale si è “guadagnato” il titolo di medico più amato, ammirato e seguito del web!

L’estrema dolcezza delle immagini con i suoi pazienti – tra cui cani, gatti, tigri, conigli, tartarughe e persino serpenti ci fanno intuire che Evan non è solo bello ma anche molto buono.

Insomma un mix irresistibile! Il dottor Antin lavora presso il Conejo Valley Veterinary Hospital di Thousand Oaks, vicino Los Angeles, ed è un esperto di specie esotiche.

Questo è il motivo dei suoi numerosi spostamenti in giro per il mondo. Prima di intraprendere la carriera di veterinario ha lavorato come personal trainer e saltuariamente anche come modello I suoi scatti in corsia, così come i suoi “pelfie” (pet + selfie) postati sui social hanno rapidamente fatto il giro del web fruttandogli il titolo di medico più sexy del mondo. Voi che ne dite? Date un’occhiata alle foto e fateci sapere!