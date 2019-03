Youtuber famoso lascia la fidanzata, una bellissima meteorina, perchè le preferisce i videogiochi

Ha fatto scalpore sui social la decisione comunicata ai suoi fan dallo youtuber Douglas ‘FaZe Censor’ Martin, giocatore professionista di Call of Duty, celebre titolo sparatutto.

Il giovane ha comunicato in Rete di aver lasciato la sua fidanzata, la sexy meteorina Yanet Garcia, per avere più tempo da dedicare ai videogames.

In questo modo il 23enne ha messo la parola fine sulla storia d’amore con la ragazza di 26 anni, a pochi giorni dalla prossima tappa del torneo mondiale di Call of Duty, a cui Douglas sta partecipando e che, in caso di vittoria finale, potrebbe fargli guadagnare migliaia di dollari.

“Non ho tempo per la fidanzata”, si è giustificato lo youtuber con i suoi fan, increduli di fronte a questa decisione. E la bella Yanet? La 26enne, ormai sconsolata, ha confessato il malessere per la fine della relazione con ‘FaZe Censor’ in un breve ma significativo post sul suo profilo Twitter: “Ho il cuore spezzato”.