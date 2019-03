Giovane manager cerca anima gemella, offre 10 mila euro a chi gliela presenta

Che ne dite di trasferirvi in California, precisamente ad Orange County, esattamente dove era ambientato il telefilm O.C.?

Il cognome è lo stesso di Seth, ma non sono parenti. Joe Cohen è un manager molto impegnato, probabilmente ricco, e di bella presenza.

Ma la sua vita frenetica non gli permette di fare molti incontri che non siano lavorativi, e quindi non riesce a trovare l’anima gemella. Eppure non ci sembra affatto male…

Quindi cosa ha fatto il giovane manager 30enne? Ha ben pensato di mettere un annuncio come avrebbe fatto il miglior cacciatore di teste: “offro 10mila euro a chi mi presenta l’anima gemella”.

Certo, bisogna ammettere che le pretese del ragazzo non sono nemmeno impossibili: la ragazza in questione deve avere tra i 20 e i 30 anni, essere fisicamente prestante, di mentalità aperta e intelligente, ma non più alta di 1,75. Se poi fosse anche della sua religione, ovvero ebrea, sarebbe perfetto.

Joe, da canto suo, si descrive come una persona amabile, intelligente, amante del trekking e dei viaggi. E certo, se è disponibile ad elargire 10mila euro così d’emblée a chi riesce a presentargli la sua donna ideale, ci viene da pensare che non sia poi così tanto povero. E soprattutto che sia parecchio impegnato se non riesce a trovarla da solo. Che ne dite? Ci proviamo? Fateci un pensiero e, intanto, ricordiamoci sempre che l’America (ma non solo), ha sfornato sempre dei bei pupilli, tipo questi…