Polizia fa mangiare a un ladro 96 banane per recuperare preziosa collana che aveva ingoiato

Le banane fanno bene alla salute, ma forse sarebbe meglio non esagerare. In India, un sospetto ladro è stato costretto dalla polizia a mangiare 96 banane per “aiutarlo” a scaricare una preziosa collana d’oro che aveva ingerito dopo un furto su un treno.

Il ventottenne Damu Gupta è stato arrestato dopo che alcuni viaggiatori lo avevano identificato come l’autore del furto ai danni di un passeggero, Sheetal Kamble. Inizialmente il ragazzo aveva negato di essere stato lui a sottrarre la collana, ma un altro passeggero lo aveva visto ingoiare la refurtiva.

“Inizialmente gli abbiamo fatto dei raggi X, ma non è stato trovato niente. Poi lo abbiamo sottoposto ad un’ecografia, che ha mostrato la collana nell’addome”

Gli agenti per recuperare il bottino però non si sono affidati al corso della natura, ed hanno deciso di intervenire, applicando però un rimedio fatto in casa: gli hanno fatto mangiare delle banane per favorire l’espulsione della collana. E non poche: glie ne hanno date da mangiare ben 96.

Il giorno dopo, la refurtiva è stata recuperata. Non si sa però se il ladro abbia avuto ulteriori conseguenze fisiche dall’abbuffata di banane.