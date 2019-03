Sposa arriva in ritardo, il prete per protesta se ne va

Un matrimonio non è degno di questo nome se la sposa non si fa attendere almeno un po’. Durante uno dei giorni più importanti della propria vita si cerca di curare ogni minimo dettaglio, per questo il ritardo delle spose è spesso ben tollerato.

In un recente matrimonio che si doveva celebrare ad Ostia, però, il ritardo pare sia stato davvero esagerato dato che una coppia di sposi è rimasta senza il prete che doveva celebrare il loro matrimonio, andato via per un impegno dato l’eccessiva attesa.

Il matrimonio sarebbe dovuto iniziare alle 17,30 ma la sposa si è presentata in chiesa alle 18.

Il prete ad un tratto si è allontanato dall’altare, togliendosi i suoi abiti da cerimonia e andando via. Per fortuna un altro prete, venuto a conoscenza dell’accaduto, si è recato subito in chiesa per permettere ai due innamorati di potersi sposare. Nonostante la grande preoccupazione quindi i due sposi hanno potuto coronare il proprio sogno.