C’è un ladro sul tetto di casa, la polizia arriva e scopre che è l’amante del marito

E’ arrivata a casa dopo il lavoro notturno prima del previsto. Ha parcheggiato, è scesa e ha avuto un tuffo al cuore. Sul tetto della casa dove vive con il marito ha visto una figura che sembrava cercasse di entrare. Ha subito pensato a un ladro.

Ha pensato al marito che stava riposando e poteva ritrovarsi in una situazione di pericolo. Così ha preso il cellulare e ha chiamato il 112 chiedendo aiuto ai carabinieri.

I militari sono arrivati in forze e hanno circondato la casa ma non c’è voluto molto per scoprire che di ladri non si trattava.

In casa c’era davvero un estraneo ma era una donna. Per l’esattezza l’amante del marito che aveva sentito l’auto arrivare e stava cercando una via di fuga per non essere sorpresa.

Era salita sul tetto e stava cercando rifugio fra le travi della zona sottostante.