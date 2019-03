Polizia stradale sequestra una Ferrari, il proprietario tenetevela ne ho un’altra

La notizia è stata diramata dalla Polistrada di Domodossola in una nota ufficiale. Sulla SS 166 della Val d’Ossola una pattuglia ha fermato una Ferrari F12 che procedeva oltre il limite previsto fissato a 90 km/h.

Inoltre la targa belga non era conforme al Codice stradale ed era scaduta. Gli agenti hanno inseguito la Rossa e fermata in tutta sicurezza, con tanto di sirena e paletta.

Dopo i dovuti controlli la Polizia stradale ha proceduto con il sequestro della supercar, come previsto per i veicoli in circolazione con targa non a norma. Fino a qui sembrerebbe un intervento di routine, ma a mettere a dura prova i nervi degli agenti è stata la risposta dell’autista residente in Svizzera. “Tenetevela pure la mia Ferrari, tanto a casa ne ho un’altra”.

Il giorno dopo il proprietario della Ferrari ha provveduto a pagare, attraverso il suo studio legale, la sanzione di 848 euro comminata a tutti i veicoli sprovvisti di una regolare immatricolazione. Poco dopo il veicolo è stato dissequestrato e riportato in territorio elvetico con un carro attrezzi. Tutto bene quel che finisce bene.