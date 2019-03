Per risparmiare un uomo da un anno non si fa la doccia

Ci sono persone che spendono la propria vita facendo gesti folli, per sensibilizzare sui problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta.

Rob Greenfield è uno di questi ed ha già fatto parlare di sé in passato per alcune sue imprese, come un viaggio in bicicletta di 100 giorni o il fatto di nutrirsi per una settimana solo di ingredienti raccolti dalla spazzatura.

La sua ultima impresa è divenuta pubblica da poco ed ha dell’incredibile: Rob è riuscito a resistere un anno senza fare la doccia. O meglio… senza fare alcuna doccia artificiale!

Da 365 giorni, infatti, l’uomo si lava solo in fiumi, laghi e cascate, oppure usa l’acqua della pioggia e, se proprio non ci sono risorse naturali, riempie un secchio con le perdite di rubinetti ed idranti.

La regola era di utilizzare solo acqua di fonti naturali o di sprechi. Grazie a questo Rob è riuscito a vivere l’ultimo anno utilizzando solo circa 8 litri di acqua al giorno, contro gli oltre mille sprecati dall’americano medio. Un bel risparmio! Finita questa esperienza l’uomo ha deciso di continuare con il suo uso accorto dell’acqua. Non è poi così difficile!