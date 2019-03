Innamorato perso della sua donna, le chiede di sposarlo, lui ha solo 31 anni, lei 91

Nessuno condanni nessuno quando si tratta di sentimenti. E di amore. Quando è puro, sincero e disinteressato, ovviamente.

Perché di interesse si parla sempre quando in una coppia c’è una certa differenza di età. Siamo sinceri: a chi non è mai capitato di dire, o almeno pensare, che con lui, che è parecchio più grande, solo per i soldi”.

E lo stesso, ovviamente, vale al contrario, quando è la donna ad avere una anagrafe ‘più consistente’.

Di casi celebri ce ne sono tanti. Basti ricordare Alberto Moravia, Gina Lollobrigida, Ivana Trump. Sempre ‘in tema’, tempo fa aveva fatto scalpore una storia di vita raccontata da un format britannico, poi diffuso anche in lingua italiana.

Di una 85enne che, detto nel modo più diretto possibile, fa la escort. Per passione, dice lei, aggiungendo che i suoi clienti sono principalmente giovani, anche ventenni. È un caso diverso da quello che stiamo per raccontare, in cui non c’è nessun do ut des.

Ma spiega che ci può essere attrazione anche tra un uomo di giovane età e una donna parecchio in là con gli anni.

“Io amo tutto delle donne anziane. Mi piace l’odore, mi piace la loro personalità, mi piace la mentalità. Le dentiere? Le trovo sexy”.

Kyle Jones, un americano di Augusta (Georgia), ha 31 anni e una strana ossessione, perché ha ammesso che tale è diventata: “Ho rapporti solo con donne molto più grandi di me”.

Nonostante la sua giovane età, infatti, Kyle ha ammesso di non avere mai avuto come compagna una sua coetanea Non cerco donne più vecchie per soldi e non mi piace essere trattato come un toyboy, io sono realmente attratto da loro come se fossero mie coetanee”, assicura Kyle che giura di aver avuto questa ossessione fin da piccolo.

In prima media era, infatti, innamorato di una professoressa di circa 65 anni, che considerava estremamente sensuale. Molte delle donne che frequenta sono addirittura più grandi di sua madre. La sua ultima relazione è stata con una donna di 91 anni che ha sempre considerato estremamente sexy.