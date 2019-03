Divorzia dalla moglie perchè la loro figlia è bruttissima

Dopo tre anni di matrimonio, Waleed, 28 anni, ha presentato una causa di divorzio in Egitto, contro sua moglie Maryam, 23 anni, «perché mi ha ingannato».

Una storia d’amore nata in palestra: «Ci siamo incontrati durante gli allenamenti e sono rimasto folgorato dalla sua bellezza, dalla cura di sè. Talmente bella che non riuscivo a staccarle gli occhi di dosso».

Pochi mesi dopo «ci siamo fidanzati, poi ci siamo sposati. Sono passati già tre anni».

Lo choc è arrivato quando è nata la loro unica figlia: «Ero l’uomo più felice del mondo quando ho saputo che lei era incinta. Poi il dottore ha confermato che era una femmina, mi sono subito detto avrò una bambina bellissima come la madre».

Ma dopo il parto è accaduto qualcosa di strano: «Nostra figlia non assomigliava a nessuno di noi, non ha nulla della madre e nemmeno nulla di me. Le caratteristiche erano diverse: e così dopo qualche tempo ho fatto l’analisi del Dna. Il risultato era chiaro: sono il padre. Ma come è possibile che non ci assomigli per nulla?». «

Mia moglie per aver messo in dubbio la paternità si era trasferita a casa dei suoi, e aveva ragione. E così mentre stavo tentando di riconquistarla ho fatto un’altra scoperta – racconta Waleedi – Il padre mi ha detto la verità».

La giovane donna in effetti aveva subito decine di interventi chirurgici tanto da essere un’altra persona. «Io non sapevo nulla: si era rifatta il naso, gli zigomi, le labbra, il fondo schiena, il ventre, e non solo. Era intervenuta persino sui capelli trasformandoli come seta. Di tutto questo io non sapevo nulla, e così ho scoperto che mia figlia assomiglia alla mamma prima di tutte queste operazioni. Se me lo avesse detto prima non sarei sprofondato tra mille dubbi e incertezze».

E così Waleedi non avendo perso la fiducia, ha chiesto il divorzio. Una storia che ha fatto discutere il web: chirurgia plastica e bugie. «Mi hanno ingannato tutti, mi hanno sempre tenuto all’oscuro – racconta il giovane – Non voglio che mia figlia cresca con queste persone, ho chiesto il suo affidamento».