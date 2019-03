Spende un patrimonio per diventare come Beckham, pi cambia sesso per diventare come Victoria

Di lui sul web si parla già da tempo. Si chiama Jack Johnson, ha soli 19 anni ed è un idolo degli amanti del trash.

Pochi anni fa divenne famoso per le sue dichiarazioni. “Voglio assomigliare a David Beckham”, disse. Per lui l’ex calciatore è una sorta di idolo, rappresenta una vera e propria ossessione. “Voglio diventare come lui. Ho già fatto alcune iniezioni di botox e dei filler alle labbra, ci vuole ancora tempo”, dichiarò all’epoca Johnson.

A molti queste dichiarazioni fanno sorridere e non c’è niente di male, almeno finché non si scade negli insulti.

Non tutti sanno che Jack ha un passato in un certo senso difficile, fatto di aggressioni fisiche ed episodi di bullismo. “Alcuni anni fa sono stato vittima dei bulli. Ho perso la mia identità. Ho iniziato a truccarmi perché volevo cambiare aspetto ma non è bastato. Ecco perché ho scelto la chirurgia”.

Il mio sogno più grande è fare la vita che fa David Beckham”. Ma dopo qualche operazione che, almeno in teoria, avrebbe dovuto farlo assomigliare a uno dei calciatori inglesi più forti di tutti i tempi, Jack ha deciso di puntare a un traguardo diverso.

A pochi mesi dall’ultima operazione per assomigliare a “Becks”, il ragazzo ha cambiato improvvisamente obiettivo: ora vuole assomigliare alla moglie di David, l’ex Spice Girl Victoria Adams.