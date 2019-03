L’ex prete 80 enne è innamorato pazzo del suo fidanzato di 25 anni, vivono a 2 mila chilometri di distanza ma sono felicissimi

Qualcuno con la memoria buona si ricorderà della storia d’amore tra Phil e Florin. Il primo è un prete inglese di 80 anni, il secondo è un modello rumeno di 25 anni. I due si erano sposati nel 2017 e molti conservatori avevano visto di cattivo occhio il matrimonio gay tra due persone con 55 anni di differenza. I due, però, com’è giusto che sia non danno importanza alle critiche e provano a godersi la vita insieme.

Da qualche mese, però, le cose si sono fatte relativamente più difficili per la strana coppia. Florin, il ragazzo romeno, è stato assunto da una compagnia di auto a noleggio di Alicante e ha dovuto trasferirsi in Spagna, mentre Philip è rimasto a casa sua a Dover. “Da quando ho smesso di fare il prete – spiega Philip – Florin è diventato l’uomo più importante della mia vita. Ne sono totalmente innamorato”.

“E’ un ragazzo divertentissimo, mi fa ridere al punto che mi fa male la pancia. Le risate sono un ingrediente essenziale della nostra unione. È simpatico ed è bellissimo, non potrei volere di più. Certamente non mi piace quando non stiamo insieme, ma ormai l’ho accettato e direi che da quando viviamo a distanza la nostra relazione è diventata ancora più forte”. Un prete innamorato, non c’è dubbio.

“Parliamo tutti i giorni su FaceTime, non vedo l’ora di sapere cosa ha fatto durante la giornata, com’è andata a lavoro. Conto sempre quanto manca fino al giorno in cui lo rivedrò. Ho in mente di prendere un alloggio ad Alicante e rimanerci un paio di mesi. Siccome lui è molto più giovane di me, voglio dargli anche la possibilità di essere libero, di uscire con gli amici, di divertirsi”. Un prete anziano ma con una mentalità aperta, non c’è dubbio.

Da quando sto con lui mi sento più giovane. Perfino il mio abbigliamento è cambiato. Ora indosso pantaloni sempre più stretti. Siccome non mi rimane molto da trascorrere in questo mondo, la cosa che vorrei di più è passare questo tempo con Florin”. I due si sono conosciuti tre anni fa su un’app di appuntamenti chiamata Gaydar. Anche Florin si dice innamorato del suo “marito”.