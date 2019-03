Prima di giungere la tua ora, puoi provare la tua bara e personalizzarla al meglio

Prova la tua bara prima di acquistarla! Ottime notizie per chi sta per tirare la cinghia, una fiera giapponese permette di provare ancora in vita la propria bara preferita!

Di strane notizie dal mondo dell’aldilà (o quasi) ne abbiamo lette parecchie, come ad esempio la bara a forma di bottiglia gigante di Jack Daniels di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa.

La fiera in questione si chiama “Da provare prima di morire” e permette di provare, oltre alla bara, anche i vestiti ed i trucchi da indossare quando sarà giunta la propria ora.

L’evento è diventato sempre più popolare in Giappone, dato che si è superata l’idea che preparare la propria morte porti sfortuna. Questa tendenza sta comunque prendendo piede in tutto il mondo, con diverse aziende che offrono cataloghi per la scelta della propria bara, potendola personalizzare al meglio. Del resto bisogna stare comodi, si passa molto più tempo da morti che da vivi.