Chiede il divorzio perchè il marito porta sfiga!

“Quando ci siamo fidanzati qualcuno mi aveva messo in guardia”, ha raccontato ai media locali – citati dal Messaggero -, “Ma io ho pensato che fosse solo l’ignoranza a farli parlare. E invece non era così”. Tutto è iniziato il giorno del fatidico

“Sì”, quando, durante la cerimonia c’è stato un corto circuito che “ha rovinato il giorno più bello”, come ha detto ancora la donna. Poi da lì si sono verificati una serie di episodi che le hanno fatto credere che l’ex marito avesse un influsso malefico sulle cose. “

Un giorno ho comprato un vestito bellissimo, era costoso, ho aspettato che il prezzo fosse più basso – ha dichiarato – Tornata a casa l’ho fatto vedere a lui e ha detto che sarebbe stato perfetto per me.

Il giorno dopo l’ho indossato e si è rotto in più parti, in maniera stranissima, tanto da doverlo buttare. Ma – sottolinea ancora – questi sono solo piccoli esempi”. Per questo la donna non ci ha pensato due volte e dopo otto mesi ha deciso di mandare all’aria il suo matrimonio.

L’uomo, probabilmente, non porta sfortuna. Eppure – come disse Peppino De Filippo nell’omonima commedia – “non è vero… ma ci credo”