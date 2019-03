Matrimonio rovinato, durante cerimonia, novello marito prende a ceffoni la moglie, imbarazzo tra gli invitati

Doveva essere il giorno più bello della loro vita, invece qualcosa è andato storto. Il matrimonio rappresenta infatti un giorno da ricordare con gioia per tutta la vita.

Per molti è un vero e proprio traguardo, il coronamento di un sogno e proprio per questo motivo gli sposi, durante la messa e i festeggiamenti ingaggiano il fotografo per immortalare quei momenti.

Non è stato per questa coppia di sposi, o meglio, della sposa. La storia è stata raccontata dal Daily Mail e è possibile imbattersi sui social network del video che immortala quei momenti.

Nel video si vede una coppietta all’apparenza felice, reduce da qualche ora dalla celebrazione del matrimonio. Al banchetto nuziale la sposina prova a fare la dolce ed imbocca il suo novello marito con fare affettuoso.

Il tutto avviene al momento del taglio della torta. Lui però non la prende affatto bene e si innervosisce di brutto, al punto da reagire in malo modo. Ecco quindi che parte un ceffone come reazione allo scherzo che la donna ha messo in atto.

Lei prima imbocca poi ritrae più volte la forchetta, un pò come a volte si fa con i bambini. A quel punto, la sposina e alcuni invitati cominciano a ridere e la reazione dell’uomo è incredibile.

L’uomo perde subito le staffe e tira uno schiaffo ben assestato. Quanto avviene stona decisamente con l’atmosfera allegra e la musica in sottofondo. Lei, che cade all’indietro per il colpo, poi si rialza coprendosi il volto con una mano.

Lo sposo nella clip appare con un volto molto rabbioso anche dopo aver schiaffeggiato sua moglie durante il giorno più importante della loro vita, tanto che gli altri invitati, increduli di fronte alla scena a cui hanno appena assistito, lo fermano per calmarlo ed evitare che compia altri gesti inconsulti.