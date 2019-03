Compra un’auto su internet, ma arriva senza motore

Le forze dell’ordine hanno denunciato una coppia della Puglia colpevole di aver venduto una vettura truffando l’acquirente.

Il veicolo era senza motore e l’acquisto è avvenuto su internet. Nei guai sono finiti un uomo e una donna. La coppia aveva pubblicato un’inserzione sul subito.it e aveva ottenuto € 1.500 da un 40enne.

I due venditori si sono impegnati a curarne sia il trasferimento di proprietà, sia il trasporto sino a Carpi.

E’ salito in auto per mettere in modo e la vettura non si è accesa. L’uomo ha aperto il cofano dell’auto e ha scoperto che mancava il motore.