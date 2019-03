E’ record un uomo vince un milione alla lotteria per due volte in tre mesi

Se vincere una volta al lotto richiede una dose immensa di fortuna, provate ad immaginare quanta ce ne voglia per vincere due volte nel giro di soli tre mesi.

E’ quanto accaduto ad un americano che, in soli 90 giorni, ha messo per ben due volte le mani sul milione di dollari in palio.

Il fatto è avvenuto nello stato dell’Indiana. “Già la prima vittoria mi aveva cambiato la vita.

Ho acquistato il secondo biglietto in un negozietto a 80 km da Indianapolis e sono riuscito a vincere di nuovo! Mi sento davvero fortunato” ha dichiarato l’uomo. Come dargli torto? La moglie dell’uomo ha raccontato che parte delle vincite sono servite per pagare alcuni debiti, mentre la restante parte è stata investita in un progetto importante.

Due vincite così grosse di certo cambiano la vita propria e quella delle persone vicine.