In arrivo i robot maschili che potranno sostituire l’uomo come compagno di letto

Apparentemente, i maschi hanno un nuovo concorrente per soddisfare una donna in tutti i sensi. A causa dei recenti progressi tecnologici, i robot potrebbero effettivamente assumere il loro ruolo nella camera da letto.

Sì, avete letto bene! Aziende come Real Doll stanno fabbricando robot maschili con batterie che possono essere caricate per tutto il tempo necessario.

Tuttavia, fare un robot maschile potrebbe essere un po’ più impegnativo di un robot femminile. La bambola maschile avrà bisogno di alcuni trucchi di cui i robot femminili non hanno bisogno.

Pertanto, i loro creatori hanno fatto in modo che questi robot fossero in grado di rispondere al dialogo verbale al fine di rendere l’esperienza molto più reale per una donna.

Inoltre, i robot maschili stanno per essere fatti in tutte le forme e dimensioni. Saranno progettati come i migliori fidanzati, il che significa che avranno una storia di fondo e che avrai l’opportunità di conversare con loro.

Non appena la tecnologia raggiungerà il punto in cui è possibile, sarà persino possibile andare in giro con il proprio amante robot come un vero uomo.