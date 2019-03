Compie 101 anni e svela il suo elisir di lunga vita, bere tanto alcol

Da millenni l’uomo si interroga sull’esistenza di un elisir di lunga vita che permetta di allungare a dismisura gli anni che possiamo spendere su questo pianeta.

In antichità maghi e santoni avevano la meglio su queste argomentazioni, oggi gli scienziati ci consigliano diete, cibi sani, sport e abitudini salutari.

Arriva però sempre qualcuno pronto a far crollare ogni nostra convinzione radicata, come Pauline, originaria di una piccola cittadina in Pennsylvania, che ha recentemente celebrato il suo 101esimo compleanno. Il segreto della sua longevità? Bere tanto alcool! I reporter di WNEP che si erano recati al suo compleanno per intervistarla non hanno creduto alle proprie orecchie.

Ma Pauline non aveva certo tempo per l’intervista, presa com’era dai festeggiamenti per il suo compleanno e dal suo bicchiere di birra.