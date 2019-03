Azienda offre 100 mila dollari per trascorrere un anno senza cellulare

E’ una scommessa ipotetica che gira in internet da anni: accettereste di passare un anno senza smartphone in cambio di 100.000 dollari? Oggi però non è più una domanda immaginaria: Vitaminwater ha recentemente lanciato un concorso che sfida i partecipanti a rinunciare ai propri smartphone e tablet per un anno intero.

Il premio? 100.000 dollari La sfida #nophoneforayear di Vitaminwater richiede ai partecipanti di trascorrere 365 giorni senza utilizzare uno smartphone.

Questo significa rinunciare al proprio telefono e tablet, e ovviamente anche non utilizzare neanche i dispositivi di qualcun altro.

La persona selezionata dovrà firmare un contratto che lo impegna a non utilizzare lo smartphone per tutta la durata del concorso e se riesce a rispettare questo patto allora potrà rivendicare il premio alla fine dell’anno.

Il primo passo, però è farsi scegliere per partecipare al concorso.

Per partecipare, infatti, bisogna prima di tutto postare una foto su Twitter o Instagram in cui si spiega a Vitamin Water perché si ha bisogno di una pausa dallo smartphone (usando gli hashtag #nophoneforayear e #contest). I post inviati verranno giudicate in base alla creatività, alla pertinenza con il marchio, all’umorismo e alla qualità.

C’è tempo tempo fino all’8 gennaio per partecipare al concorso e l’azienda annuncerà il partecipante selezionato il 22 gennaio. Purtroppo, il concorso è riservato ai soli residenti negli USA.

Vale la pena sottolineare che la persona selezionata non sarà obbligata a rinunciare completamente al telefono. Infatti, Vitaminwater fornirà un “telefono cellulare del 1996” completo di un piano mensile per la sola comunicazione vocale. Vitaminwater ha spiegato che l’idea è quella di incentivare le persone a usare meglio il proprio tempo.

“Pensiamo che non ci sia niente di più noioso che fissare il telefono assenti, e questa è un’opportunità per prendere quella posizione contro la routine e dare a qualcuno 100.000 dollari per fare qualcosa di straordinariamente bello con il loro tempo” ha detto la portavoce del marchio.

Come detto, il concorso è riservato ai soli residenti negli USA. Ma chissà che non sia di ispirazione anche per noi per cercare di non abusare continuamente degli smartphone…