Nota catena di alberghi sostituisce la Bibbia con 50 sfumature di grigio

Il libro “50 sfumature di grigio” ha raggiunto una popolarità estrema, con decine milioni di copie vendute, grazie anche (e soprattutto) al suo erotismo sadomaso.

Un hotel inglese ha deciso di sostituire “50 sfumature di grigio” alla Bibbia nelle camere.

Il proprietario del Damson Dene Hotel, Jonathan Denby, infatti ha dichiarato di considerare il libro come un messaggio di benvenuto e una forma di ospitalità, mentre secondo lui mettere un libro religioso come la Bibbia, che secondo lui viene percepito come “oppressivo” da chi non è Cristiano.

La scelta del libro, spiega Denby, non è dovuta tanto alla sua volontà di aumentare la tensione erotica tra gli occupanti della stanza, ma quella di dare a disposizione un libro famoso che però molti non hanno avuto coraggio di comprare perché considerato un libro erotico.

Nonostante alcune mail critiche provenienti soprattutto dagli USA, da parte di persone che hanno saputo della notizia e lo hanno invitato a “rimettere la Bibbia al suo posto”, Denby racconta di avere avuto feedback molto positivi da parte della maggior parte dei clienti.