Fermato all’aeroporto perchè aveva un orango nella valigia

Un turista russo 27enne, Andrei Zhestkov, è stato arrestato all’aeroporto di Bali, in Indonesia. Gli agenti della dogana gli hanno trovato in valigia un orango di due anni narcotizzato.

L’uomo, che rischia ora 5 anni di prigione e una multa da 7mila dollari per traffico di specie protette, ha raccontato di aver comprato l’animale per 3mila dollari da un amico il quale a sua volta l’aveva acquistato in un mercato di strada a Giava.

Zhestkov, nella cui valigia i doganieri indonesiani hanno trovato anche copertine da bambino e latte da neonati per l’orango, oltre a due gechi e cinque lucertole, ha spiegato che la sua intenzione era quella di portare in Russia il primate per tenerlo come animale da compagnia.

Gli oranghi sono una specie in pericolo critico secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura, con solo circa 100mila esemplari rimasti in tutto il mondo. Ma soprattutto in Indonesia vengono uccisi e catturati a ritmi insostenibili sia dai bracconieri sia dai lavoratori che disboscano le foreste per far spazio alle coltivazioni di palme da olio.